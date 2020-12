Inter-Bologna probabili formazioni: dubbi in difesa; Mihajlovic cambia modulo

A poche ore dal fischio d’inizio del tra Inter-Bologna, i due allenatori avrebbero pochissimi dubbi sull'undici da mandare in campo dal 1' minuto. Antonio Conte dovrebbe lasciare in panchina alcuni titolarissimi e sarebbe ancora alle prese con qualche dubbio in difesa. Mihajlovic, invece, considerata l'assenza di Orsolini, potrebbe optare per un cambio modulo.

I nerazzurri confermano il solito 3-5-2, ma con qualche novità in vista del match contro lo Shakthar Donetsk. In difesa potrebbero rifiatare sia Skriniar che De Vrij, al loro posto ci saranno D’Ambrosio e Ranocchia con Bastoni. Sulle fasce confermata l’esclusione di Darmian e Young, toccherà a Perisic e Hakimi. In mediana Brozovic con Gagliardini e Vidal ai suoi lati. In attacco Lukaku e Sanchez.

Il Bologna potrebbe schierarsi a sorpresa con il 3-4-1-2 composta da Skorupski tra i pali; Danilo, Medel e Tomiyasu in difesa. Sulle fasce De Silvestri e Hyckey con Schouten e Svanberg in mediana. Sulla trequarti Soriano a supporto delle due punte Barrow e l’ex Palacio.

INTER(3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez.

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski ; Tomiyasu, Medel, Danilo ; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Soriano; Barrow, Palacio.