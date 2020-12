Inter-Bologna, out Barella ma non solo: problemi anche per Lautaro

I nerazzurri sono al lavoro per preparare il match casalingo di sabato sera contro il Bologna. Antonio Conte potrebbe fare turnover in modo da far rifiatare alcuni titolatissimi in vista della sfida contro lo Shakhtar Donetsk di mercoledì, partita decisiva per le sorti del girone B di Champions League.

Il tecnico salentino potrebbe essere costretto a rinunciare sia a Barella che a Lautaro Martinez, entrambi uscito acciaccati dal match del Borussia Park. Il centrocampista è alle prese con un affaticamento del polpaccio, mentre l’argentino ha rimediato un pestone al piede. Non si tratterebbe comunque di nulla di grave e le loro condizioni verranno nuovamente valutate nelle prossime ore.

Per il resto solito 3-5-2 con Handanovic in porta, D’Ambrosio e Skriniar in difesa, con uno tra De Vrij e Ranocchia a completare il reparto. Sulle corsia destra torna Hakimi dal 1’, mentre sulla sinistra toccherà a Perisic. In centrocampo Vidal, Brozovic e Gagliardini. Davanti ci sarà la coppia Lukaku–Sanchez.