Inter Bologna, Mihajlovic perde un titolare del centrocampo

Jerdy Schouten potrebbe non giocare Inter Bologna. Qui potrete leggere le informazioni su come seguire la gara.

Il centrocampista degli emiliani, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non dovrebbe recuperare per la sfida contro l'Inter in programma a San Siro per sabato 18 settembre. Il calciatore è stato fermato da un fastidio all'anca che gli ha permesso di allenarsi solo individualmente. Le sue condizioni saranno valutato giorno dopo giorno anche se, al momento, non si registrano delle lesioni.

E' dunque probabile che nelle prossime ore venga effettuata una nuova risonanza magnetica. Il centrocampo degli emiliani dovrebbe essere dunque composto da Svanberg, Dominguez e Soriano.

In difesa ci sarà l'ex calciatore dell'Inter Gary Medel che formerà la coppia centrale con Bonifazi. In attacco, invece, oltre ad un altro ex, Arnautovic dovrebbero giocare Musa Barrow e Riccardi Orsolini. Entrambi sarebbero favoriti su Skov Olsen e Sansone.

I padroni di casa potrebbero, invece, far rifiatare Edin Dzeko dopo i novanta minuti giocati sia contro il Real Madrid che con la Sampdoria. Non si esclude, invece, una coppia offensiva tutta argentina composta da Joaquin Correa e Lautaro Martinez. Possibile anche l'esordio dal primo minuto per Denzel Dumfries sulla corsia destra. Danilo D'Ambrosio, invece, potrebbe giocare sul centrodestra in difesa al posto di Milan Skriniar.