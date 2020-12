Inter Bologna, Mihajilovic spiega come proverebbe a fermare Lukaku

Sarà un ritorno speciale per Sinisa Mihajilovic quello di domani sera a San Siro nella sfida contro la sua ex Inter. Nella sua avventura milanese il serbo è stato sia calciatore che allenatore (in veste di vice di Roberto Mancini).

Inoltre, la passata stagione, l'ex tecnico di Catania, Torino e Milan è riuscito ad espugnare la Scala del Calcio pur essendo un uomo in meno grazie alle reti dei giovanissimi Musa Juwara e Musa Barrow. Domani però sarà tutta un'altra storia, con un Romelu Lukaku letteralmente on fire pronto a mettere in difficoltà la difesa rossoblù.

Sul tentare di fermare il 9 belga, in conferenza stampa Mihajilovic ha detto: "Non riuscirei a fermarlo perché è più veloce, forte e grosso di me. Magari in un ring ci riuscirei, ma in una partita di calcio dove non sono ammessi i colpi proibiti non potrei fare nulla".