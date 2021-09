Inter-Bologna, le ultime di formazione dei rossoblù: novità in attacco

Poche ore al fischio d'inizio di Inter-Bologna, a San Siro ore 18. Se in mattinata abbiamo parlato della probabile formazione nerazzurra per l'impegno di stasera, è il turno delle ultime in casa Bologna.

La grande novità di San Siro per il Bologna è in attacco. Non si toccano Orsolini, Soriano e Arnautovic, ma può stavolta cambiare l’esterno a sinistra: secondo Gazzetta e Corriere dello Sport, c’è Sansone in vantaggio su Barrow. Mihajlovic poi conferma Svanberg e Dominguez in mediana, con Medel e Bonifazi al centro della difesa. Terzini De Silvestri a destra e il giovane Hickey a sinistra. In porta ovviamente Skorupski.

PROBABILE FORMAZIONE

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic