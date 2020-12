Inter-Bologna, le formazioni ufficiali: turnover leggero per Conte

Manca sempre meno a Inter-Bologna, terzo e ultimo anticipo della decima giornata di campionato. Sfida delicata per gli uomini di Antonio Conte, e non solo per la caratura dell'avversario, ma anche per la vicinanza temporale alla decisiva sfida di Champions contro lo Shakhtar di mercoledì prossimo, che costringerà i nerazzurri a dosare le energie questa sera.

Per quanto riguarda le scelte di campo, il tecnico leccese ha optato per un turnover leggero dopo il match contro il Borussia di martedì scorso. In difesa confermato il terzetto composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni, mentre sugli esterni Hakimi e Perisic prenderanno il posto rispettivamente di Darmian e Young.

A centrocampo rientra Vidal, che completerà il reparto formato da Brozovic e Gagliardini. In attacco invece si rivede dal primo minuto Alexis Sanchez, che prenderà il posto di Lautaro Martinez come partner di Lukaku.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lukaku.

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Medel, Danilo, Tomiyasu; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Soriano; Barrow, Palacio.