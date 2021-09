Inter-Bologna: le formazioni ufficiali. Inzaghi lancia Dumrfies e la 'Co-La'

Inter Bologna: sono ufficiali le formazioni del match in programma oggi 18 settembre alle ore 18 a San Siro.

Dopo la sconfitta casalinga nella gara di Champions League, rimediata contro il Real Madrid, Simone Inzaghi riparte dal campionato per ritornare ai tre punti. In attacco, spazio alla coppia inedita Lautaro-Correa. Per gli ospiti, invece, confermatissimo l'ex del match Marko Arnautivic.

Da registrare per i padroni di casa l'affaticamento muscolare, ne abbiamo parlato qui, di Arturo Vidal. Il cileno non sarà disponibile per la gara odierna. Riposo, inoltre, per Hakan Calhanoglu, Ivan Perisic e l'attaccante Edin Dzeko. Il bosniaco dopo aver giocato l'intera gara contro Sampdoria e Real Madrid potrebbe essere utilizzato da tecnico casalingo come arma a partita in corso. Nessun cambio in difesa per i nerazzurri dove il confermatissimo resta Milan Skriniar. Lo slovacco è stato il migliore in campo, assieme a Brozovic, contro la formazione di Carlo Ancelotti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vecino, Dimarco; Correa, Lautaro. All.: Inzaghi

A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 48 Satriano.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Arnautovic. All.: Mihajlovic

A disposizione: 22 Bardi, 2 Binks, 5 Soumaro, 6 Theate, 7 Orsolini, 15 Mbaye, 19 Santander, 20 Van Hooijdoonk, 35 Dijks, 55 Vignato, 66 Amey, 99 Barrow.