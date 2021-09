Inter-Bologna: la statistica 'preoccupante' per Lautaro Martinez

La partita di domenica contro il Bologna, che andrà in scena dalle ore 18 a San Siro, sarà un match molto importante per la squadra nerazzurra che dovrà riscattare il pareggio contro la Sampdoria della scorsa settimana e la sconfitta cocente subita contro il Real Madrid. Una sfida complicata, contro una squadra che, a San Siro, ha spesso fatto male all’Inter.

Ma c’è un dato che può preoccupare i nerazzurri e riguarda Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da parte de La Gazzetta dello Sport, l’attaccante argentino, infatti, non è mai riuscito a segnare un gol da quando è arrivato in Italia a vestire la maglia nerazzurra, in una partita contro il Bologna. Un dato curioso, che sicuramente dovrà essere scardinato a partire da domani.

Chissà quale legge vincerà questa volta, se quella dei grandi numeri oppure quella della continuità. I tifosi nerazzurri si augurano la prima, perché domani, l’Inter e Lautaro Martinez, non possono assolutamente sbagliare. Ci sono tre punti fondamentali da portare a casa contro una squadra molto complessa da affrontare.