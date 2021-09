Inter-Bologna: Inzaghi spiega la scelta di Denzel Dumfries titolare

Inter-Bologna: Simone Inzaghi, ha parlato a Dazn poco prima dell'inizio della sfida di campionato.

Il tecnico nerazzurro ha lanciato dal primo minuto, potete leggere qui le ufficiali, Denzel Dumfries e la coppia argentina Correa-Lautaro. Soltanto panchina, dunque, per Edin Dzeko, reduce da due partite giocate per intero in soltanto sei giorni.

Subito assist per il terzino olandese che ha servito proprio dalla sua zona, la fascia destra, il passaggio a Lautaro Martinez. L'argentino ha quindi portato in vantaggio dopo soltanto 5 minuti i nerazzurri. Qui potete seguire il match in diretta live.

"Lautaro Correa? Non è un problema. Son tutti forti, sono tutti importanti e giocano nell'Inter.

"Dumfries? Ha dimostrato di essersi integrato bene ma viene da un altro calcio quindi ha bisogno di tempo anche perchè ha ancora qualche problema con la lingua".

Il tecnico nerazzurro vuole ritornare alla vittoria dopo il pareggio per 2-2 contro la Sampdoria e la sconfitta, al Meazza, in Champions League contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Non ci sarà, come ampiamente anticipato, Arturo Vidal. Motivo? Un problema muscolare accusato alla coscia destra. Qui potete leggere la notizia sul centrocampista cileno.

Panchina anche per Hakanc Calhanoglu. Il turco è stato sostituito da Matias Vecino dopo le quattro partite consecutive in cui ha giocato sempre dal primo minuto. Fiducia dunque per l'ex Fiorentina che non è entrato nel migliore dei modi nel match perso contro il Real Madrid. In quell'occasione a lasciargli il posto è stato Nicolò Barella.