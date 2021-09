Inter-Bologna, Inzaghi cambia: previste diverse novità

Archiviata la deludente sconfitta nel finale con il Real Madrid, l’Inter è tornata subito a lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato contro il Bologna, in programma sabato pomeriggio alle ore 18:00 al San Siro. L’obiettivo è quello di tornare a vincere dopo il mezzo passo falso con la Sampdoria di domenica scorsa.

Gli uomini di Filippo Inzaghi hanno svolto una seduta di scarico e sarebbero già arrivate le prime indicazioni di formazioni per il match di sabato. Secondo quanto riportato dal giornalista Andrea Paventi di Sky Sport, il tecnico nerazzurro sembrerebbe intenzionato a fare diversi cambi rispetto all’undici sceso in campo ieri sera. La novità principale dovrebbe essere in attacco con Joaquin Correa al posto di Edin Dzeko al fianco di Lautaro Martinez. Novità anche sulle fasce, dove Dumfries e Dimarco dovrebbero prendere il posto di Darmian e Perisic. In mezzo al campo dovrebbe essere confermato il solito trio composto da Barella, Brozovic e Calhanoglu ma attenzione ad Arturo Vidal che potrebbe prendere il posto del turco. Stesso discorso per la difesa dove ci potrebbe essere un cambio rispetto al trio titolare Skriniar, De Vrij e Bastoni. Ulteriori novità di formazione potrebbero arrivare dall’allenamento di domani.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Lautaro, Correa. All. Inzaghi.