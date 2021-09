Inter-Bologna, il doppio ex: "Occhio Bologna, l'Inter ti rende invincibile"

Un giocatore che, magari, non avrà mai dato nell'occhio e non avrà lasciato il segno nella storia dell'Inter, ma che ha dato sempre il massimo per la maglia nerazzurra e ha, in cuor suo, un ottimo ricordo per quanto riguarda la maglia nerazzurra. Parliamo di Gaby Mudingayi, ex centrocampista belga, che è stato anche ex giocatore del Bologna, squadra che l'Inter affronterà a San Siro domani pomeriggio a partire dalle ore 18 per il quarto turno del campionato di Serie A.

Intervistato da Il Resto del Carlino, Mudingayi si è lasciato trasportare dai ricordi dell'aver indossato la maglia nerazzurra e di come vede la la situazione in casa Inter, dopo la partita di Champions League persa contro il Real Madrid, in cui, per sua ammissione, i ragazzi di Simone Inzaghi hanno fatto grandi cose, crescendo di personalità rispetto agli altri anni. Un ammonimento per il Bologna, che troppo spesso - sempre secondo Mudingayi - la scorsa stagione partiva battuto fin dall'inizio. Soprattutto domani servirà attenzione - dice il belga - perchè quando indossi la maglia dell'Inter ti senti invincibile.

Belle parole a testimonianza di un'esperienza che ha lasciato il segno nel cuore di Mudingayi che, domani pomeriggio, si godrà la partita tra le sue due ex squadre. Toccherà all'Inter fare in modo che queste belle parole e attestati di stima, possando tramutarsi in una vittoria che consentirebbe il sorpasso in classifica proprio al Bologna e un iniezione di fiducia in vista della rincorsa allo scudetto.