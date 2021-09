Inter-Bologna, i convocati di Mihajlovic: due assenze per i rossoblù

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic attraverso il proprio sito ufficiale ha reso nota la lista dei 23 calciatori convocati per la sfida di Serie A contro l'Inter in programma domani alle 18:00 a San Siro. Due assenze per i rossoblù: Schouten e Kingsley.

Tra le fila del Bologna, confermate le due assenze di Schouten e Kingsley contro l'Inter di Simone Inzaghi. I due calciatori rossoblù dopo aver saltato l'ultima sfida contro il Verona saltano anche il big match di San Siro per problemi fisici. L'assenza di Schouten limita molto il tecnico ex Milan. Di fatto in mezzo al campo spazio a Svanberg, Soriano e Dominguez. In attacco ci sarà Barrow, che ha trovato poco spazio e continuità fin qui ma è favorito su Sansone. Orsolini in pole su Skov Olsen, mentre il pericolo principale arriverà dall'ex di turno: Marko Arnautovic. La punta austriaca, ex attaccante dell'Inter ai tempi di Mourinho, sarà il fulcro del gioco di Mihajlovic. Inzaghi non sottovaluterà il valore dell'avversario, che nonostante l'assenza di Schouten, resta pericolo in mezzo al campo e insidioso in attacco. Non una partita facile per la difesa nerazzurra. Altro ex Inter in campo dall'inizio per il Bologna, Gary Medel, che agirà da centrale di difesa.

Ecco di seguito riportato l'elenco dei convocati rossoblù:

PORTIERI: Bardi, Molla, Skorupski.

DIFENSORI: Amey, Binks, Bonifazi, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Medel, Soumaoro, Theate.

CENTROCAMPISTI: Dominguez, Soriano, Svanberg, Vignato.

ATTACCANTI: Arnautovic, Barrow, Cangiano, Orsolini, Sansone, Santander, Skov Olsen, Van Hooijdonk.