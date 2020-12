Inter-Bologna, Hakimi sontuoso, Sanchez classe infinita. Le pagelle

Inter-Bologna 3-1. Talpa o meno, l'Inter vince e convince. La sensazione è che Conte non abbandonerà più - e i risultati sono dalla sua parte - il caro e vecchio 3-5-2. L'Inter sembra più sicura in fase difensiva e le frequenti amnesie difensive viste col trequartista classico, sembrano un lontano ricordo.

Le pagelle:

Handanovic 6,5: attento quando chiamato in causa. Quasi sempre protetto a dovere dalla linea difensiva. Spesso l'azione parte dai suoi piedi. Quando non può, si affida a lanci lunghi piuttosto precisi per Lukaku.

Skriniar 6,5: ottima partita con sortite in avanti più frequenti del solito. Lo fa perché Hakimi è sempre pronto a proteggergli le spalle.

De Vrij 6,5: dirige la difesa con la solita proverbiale sicurezza. Lungo le vie centrali non si passa.

Bastoni 6,5: anche l'asse mancino funziona alla perfezione. Lui e Perisic si integrano come tessere di un armonico puzzle. Cresce partita dopo partita. Un'intuizione di Conte. E che intuizione.

(37'st D'Ambrosio ng: fieno in cascina)

Hakimi 8: buona la sua partita, soprattutto in fase difensiva dove appare in crescita. Conte lo vuole più disciplinato e la strada è quella giusta. Quando si spinge in avanti, lo fa con licenza di uccidere. Alla James Bond. Il terzo gol è da rivedere più volte.

(25'st Darmian 6: fa il suo con il solito spirito di sacrificio. Letture puntuali in chiave difensiva).

Vidal 7: distribuisce tanti palloni con la saggezza di chi sa bene anche quando dosare l'energia. Mix di potenza e controllo: ecco il Vidal 2.0. Pregevole l'assist per la terza rete di Hakimi. Esce dopo aver dato tutto.

(25'st Barella 6,5: non si risparmia mai. Sempre in costante pressing sui portatori di palla rossoblu, mai banale in chiave d'attacco).

Brozovic 7: la regia è sontuosa. Da premio Oscar. L'assist per Hakimi è di quelli che non scordi mai.

Gagliardini 6,5: la solita partita di sostanza. Un mastino sui portatori di palla avversari.

Perisic 6,5: suo l'assist per il vantaggio di Lukaku. Al bacio, di quelli che piacciono a Conte. Il mister si sbraccia per elogiarlo.

Lukaku 7,5: il bomber nerazzurro è devastante. La rete che vale l'1-0 è figlia di cinismo sotto porta e razionalità nel compiere la giocata giusta al momento giusto. Allo United lo rimpiangono. Eccome. Ma all'Inter citano Rhett Butler: "francamente ce ne infischiamo". Conte gli concede il meritato riposo in vista della Champions League.

(25'st Lautaro 6,5: tenuto precauzionalmente a riposo per la Champions League, cerca il gol con ossessione. Non lo trova per poco, ma è sempre dove deve essere).

Sanchez 7,5: giganteggia tra le linee, fondamentale nel mantenere ben saldi i reparti. Centrocampo e attacco non si scollano, e i meriti sono suoi. Trequartista, seconda punta, regista aggiunto. Tutto ed anche molto bene.

(45'st Eriksen: ng)

All. Conte 7,5: non era facile contro una squadra abile a chiudersi e pericolosa in ripartenza. L'Inter vince e convince. Da quando è tornato al classico 3-5-2 e la squadra ha riacquistato quelle care e vecchie certezze di un tempo.