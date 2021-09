Inter-Bologna: Dumfries svela il retroscena con Inzaghi

Inter-Bologna: Denzel Dumfries, alla prima da titolare, ha portato a termine una gara molto positiva (qui potete rivivere la partita).

L'olandese ha subito messo lo zampino siglando l'assist dopo cinque minuti per Lautaro Martinez. Non solo. La progressione dell'olandese si è dimostrata fondamentale per il definitvo 6-1 inflitto ai rossoblu. Avrebbe avuto anche la possibilità di segnare nei minuti finali ma un contatto molto dubbio con Gary Medel gli ha negato la gioia della prima rete in nerazzurro.

L'esterno, alla prima da titolare, ha eseguito con molta precisione le indicazioni di Simone Inzaghi. Qui potete leggere le parole del tecnico.

"Si, sono molto felice per questa partita. Dovevamo fare una grande partita dopo il Real Madrid e lo abbiamo fatto. Inzaghi mi ha chiesto di stare alto e di attaccare". Ha dichiarato Dumfries, a Dazn, al termine della parttita. L'ex calciatore del Psv Eindhoven ha poi subito confermato di essere felice all'Inter rivelandodi aver parlato spesso con i compagni da quando è arrivato alla Pinetina. "Hakimi? Non non credo che sia stato dimenticato ma sono curioso di stare all'Inter".

Dumfries è stato acquistato proprio per sostituire il calciatore marocchino ceduto, durante la sessione estiva di calciomercato, al Paris Saint Germain durante. Per averlo l'Inter ha staccato un assegno da (circa) 12 milioni di euro.