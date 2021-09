Inter-Bologna: come seguire la partita. Ciò che serve, sempre in diretta

Inter, ci siamo! Questo pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 18), i nerazzurri ospiteranno il Bologna per la quarta giornata di campionato. Una sfida da vincere, per 'dimenticare' la sfortunata sconfitta contro il Real e alzare subito la cresta. InterDipendenza.Net seguirà ogni minuto del match contro i felsinei, allenati dall'ex difensore nerazzurro Sinisa Mihajlovic (leggi il patto fra Inzaghi e la squadra, clicca qui).

Inter-Bologna nelle vostre case e non solo, grazie alla nostra diretta testuale. Appuntamento questo pomeriggio, al fischio d'inizio del match, sulle nostre pagine. Tutte le emozioni della sfida: i gol, i momenti salienti, le scelte degli allenatori, gli istanti di una gara tutta da vivere.

Inter-Bologna: una sfida che racconteremo con i consueti contributi pre-gara, e tutti i nostri articoli post-gara. Pagelle, dichiarazioni dei mister, approfondimenti.

Il programma completo della quarta giornata di Serie A:

Ieri

Sassuolo-Torino 0-1

Oggi

ore 15, Genoa-Fiorentina

ore 18, Inter-Bologna

ore 20.45, Salernitana-Atalanta

Domani

ore 12.30, Empoli-Sampdoria

ore 15, Venezia-Spezia

ore 18, Hellas Verona-Roma

ore 18, Lazio-Cagliari

ore 20.45, Juventus-Milan

Lunedi

ore 20.45, Udinese-Napoli