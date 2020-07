Inter Bologna, ballottaggio Sanchez-Lautaro. Brozovic ancora in dubbio

Come riporta Sky Sport, Antonio Conte è ancora alle prese con gli ultimi dubbi di formazione in vista del prossimo impegno di campionato contro il Bologna. L'Inter è alla ricerca della terza vittoria consecutiva per poter ancora sperare nella rimonta scudetto. Il tecnico nerazzurro dovrebbe riproporre nuovamente il 3-4-1-2 con Eriksen trequartista a supporto delle due punte.

In mediana potrebbe ritornare Brozovic, che ha smaltito completamente dall’infortunio che lo ha costretto ai box per qualche settimana. La presenza del croato dal 1' è ancora in forte dubbio e sarà valutata nelle prossime ore. Nel caso in cui non dovesse partire da titolare, al suo posto ci sarà Gagliardini al fianco di Barella.

In attacco tornano titolari Eriksen e Lukaku, entrambi partiti dalla panchina nel match contro il Brescia. Ballottaggio per chi giocherà al fianco del centravanti belga tra Lautaro e Sanchez. Sulla fascia destra, complice l'infortunio di Moses, ci sarà sicuramente Candreva, mentre sulla sinistra spazio ancora a Young. In difesa De Vrij, Bastoni e uno tra Godin e D'Ambrosio, con quest'ultimo favorito.