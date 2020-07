Inter Bologna, altra chance per Sanchez: Eriksen verso un'altra panchina

Venerdì pomeriggio di allenamento per gli uomini di Antonio Conte , che sono al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato contro il Bologna. I nerazzurri vengono dalla straripante vittoria per 6 a 0 contro il Brescia e sono obbligati a vincere per restare ancora in scia di Juventus e Lazio.

Per la sfida di domenica pomeriggio, Antonio Conte sarà ancora costretto a rinunciare allo squalificato Milan Skriniar e agli infortunati Matias Vecino, Stefano Sensi e Victor Moses. Come riportato da Sky Sport il tecnico salentino sembrerebbe intenzionato a non rischiare Marcelo Brozovic, che dovrebbe partire dalla panchina.

Nerazzurri potrebbero nuovamente in campo con il 3-5-2 con Godin, De Vrij e Bastoni a blindare la porta di Handanovic. Sulla fascia destra torna Candreva titolare, mentre a sinistra confermato Young. In mediana dovrebbero essere confermati gli stessi visti in campo contro il Brescia, ovvero: Barella, Gagliardini e Borja Valero con Eriksen ancora in panchina. In attacco torna Lukaku dal 1’minuto al fianco di Sanchez, favorito su Lautaro Martinez.