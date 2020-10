Inter-BMG: oltre ad Hakimi, altra assenza pesante per i nerazzurri

Stefano Sensi si siederà in tribuna questa sera. Antonio Conte non potrà contare su di lui per sfidare il Gladbach in Champions

Come molti avranno avuto modo di notare, sia all'interno dell'11 iniziale, sia in panchina, si è notata l'assenza del centrocampista nerazzurro Stefano Sensi. L'ex Sassuolo, infatti, nei giorni scorsi, era stato alle prese con un affaticamento muscolare, per questo il tecnico Antonio Conte ha preferito preservarlo senza portarlo nemmeno in panchina. Sensi si siederà, dunque, in tribuna e si aggiunge alla lunga lista di indisponibili su cui i nerazzurri non potranno contare questa sera.