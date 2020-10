Inter-BMG, Lukaku:" Preso gol su nostri errori, dobbiamo essere più forti"

Dopo il deludente pareggio all'esordio di Champions League contro il Borussia Monchengladbach, Romelu Lukaku, autore di una doppietta questa sera, si ferma a parlare ai microfoni di Sky Sport.

Ecco le parole del centravanti belga:" Dobbiamo essere più forti, perchè in queste gare certi errori li paghi e anche oggi abbiamo preso due gol su errori nostri. Dobbiamo migliorare sia in difesa, sia in attacco per le occasioni che abbiamo".

Ancora un risultato deludente per l'Inter, quindi, che manda a vuoto una partita fondamentale dopo la sconfitta del Real Madrid. Avvio di stagione in salita per gli uomini di Conte, irriconoscibili rispetto alla passata stagione.