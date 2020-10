Inter-BMG, Costacurta:" Kolarov non è adatto a partite d’èlite”

Giornata di Champions per l’Inter di Antonio Conte, che stasera alle 21, sfiderà i difficili avversari del Borussia Monchengladbach, facendo a meno, oltre dei contagiati da Covid ufficializzati nei giorni scorsi, anche di Achraf Hakimi.

Dagli studi Sky, l’ex difensore del Milan, Alessandro Costracurta fa una sua previsione sull’impegno dei nerazzurri:” La gara contro i tedeschi non è così semplice come dicono in tanti. Le squadre di Bundes sono storicamente solide ed organizzate”.

Sull’assenza di Hakimi:” Al suo posto può giocare Darmian come esterno, ma i pericoli possono arrivare dal lato opposto. Kolarov e Perisic non sono stati impeccabili contro il Milan. Soprattutto il serbo non mi convince nella posizione di difensore, come fatto anche al City. Non è un sostituto adatto per le partite d’èlite”.