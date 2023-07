di Redazione, pubblicato il: 13/07/2023

(Inter) Le prime parole da interista Yann Bisseck le ha rilasciate ai canali ufficiali nerazzurri. Se qualcuno si aspettava le solite frasi di rito può restare sorpreso. Il ragazzo dimostra subito di avere grande personalità e idee chiare.

“Sono un difensore moderno: mi piace avere la palla, mi piace giocare con il pallone e mi piace segnare. Ma sono prima di tutto un difensore: mi piacciono i contrasti, mi piace conquistare il pallone, ma quello che preferisco è vedere la frustrazione nei volti degli attaccanti. Non vedo l’ora. La scorsa stagione ho giocato come difensore a sinistra, ma non è un problema giocare a destra, visto che sono destro. Giocherò dove mi dirà l’allenatore».