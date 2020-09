Inter, bilanci in rosso, non si salva neanche Suning

Non poteva essere che così, la pandemia non risparmia nemmeno i giganti dell’economia e tra questi Suning. Il sito Calcio e Finanza.com riporta i dati di bilancio di Suning. Com la società più importante della famiglia Zhang.

Il primo semestre 2020 è stato pesantemente influenzato dalla pandemia, abbattendo i ricavi del 12,65% da 16,7 miliardi di euro della prima parte del 2019 ai 14,65 di oggi. Nonostante la crisi Suning ha incrementato le vendite senza peraltro riuscire a sostenere il risultato finale del semestre che parla di una perdita di 20 milioni di euro rispetto all’utile di 260 di 12 mesi orsono.

Unica consolazione i dati del secondo trimestre che lasciano intravedere una buona ripresa con dati addirittura migliori di quelli dello scorso anno sia come ricavi che come utili parziali.