Inter, Biasin vuota il sacco, ecco cosa si sono detti Ausilio e Lukaku

25/07/2023

(Inter) Fabrizio Biasin ai microfoni di QSVS ha riportato i dettagli del colloquio andato in scena giorni fa tra Ausilio e Lukaku. Come si ricorderà centravanti belga si era reso irreperibile per alcuni giorni evitando di rispondere alle chiamate della dirigenza e dei compagni di squadra. Quando ha ritenuto di chiamare il DS Piero Ausilio i toni sono stati estremamente accesi.

“Quando ha chiamato Ausilio non ha avuto tempo di rispondere perché non l’ha fatto parlare più di tanto, ma non gli ha chiamato per dirgli ‘scusa, vengo a Milano’. Ma soltanto per comunicargli che andava alla Juventus. All’Inter Lukaku era sempre titolare, ma si è fatto convincere anche di un’altra cosa. Ovvero, lo scorso anno è stato alternato tra campionato e Champions League e quindi ho riflettuto pure su questo in ottica nuova stagione”.