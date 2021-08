Inter, Biasin: "Squadra allo sbando? Non è la verità. Punta, c'è una priorità"

Inter, Fabrizio Biasin analizza il momento nerazzurro. Nel suo editoriale per tuttomercatoweb, il noto giornalista ha spiegato: "Il dramma secondo cui i nerazzurri sono una squadra allo sbando pare essere più un desiderio di qualche disfattista piuttosto che la verità. È evidente che nel breve periodo la proprietà dovrà ragionare sulla cessione, ma nel frattempo chi gestisce le cose a livello di mercato sta facendo discreti salti mortali".

Biasin entra nel dettaglio... "Dumfries era il prediletto per la corsia di destra ed è arrivato, Dzeko tampona l’addio di Lukaku in attesa di un ulteriore rinforzo. Qual è la situazione? Questa: la priorità resta Zapata, ma l’Atalanta lascia partire il suo bomber solo se trova un sostituto che attualmente non ha. Insomma, affare complesso. Correa è l’alternativa ma, attenzione, non l’unica alternativa (sondaggio per Wout Weghorst, attaccante olandese del Wolfsburg. L'anno scorso 20 gol in Bundesliga, costo 20 milioncini)".

Strada sbarrata per Insigne. Biasin rivela: "No, il campione d’Europa piace, ovvio, ma al momento l’Inter cerca una “vera” prima punta. E Lautaro? Domani è previsto l’incontro tra il suo agente e la dirigenza: si cerca un’intesa sulla base dei 6 milioni d’ingaggio. Poi? Fatto l’attaccante, il mercato verrà più o meno ufficialmente chiuso, a meno che non esca un centrocampista. Poteva andare meglio? No, poteva andare decisamente peggio, fidatevi".