Inter, Biasin si esprime sugli obiettivi di mercato e sulla squadra

Fabrizio Biasin, famoso giornalista di Libero ed editorialista per Tuttomercatoweb, ha voluto commentare il mercato nerazzurro esprimendo un parere attualmente controcorrente.



Il giornalista sostiene che il vero mercato è quello fatto in casa con i recuperi di alcune pedine quali Sanchez e Barella che ora dovrebbero essere disponibili per la trasferta insidiosa di Napoli.



Su Vidal il famoso cronista sostiene che il cileno resterebbe solo per volere di Valverde e che l'Inter starebbe valutando le alternative, come ad esempio Nandez del Cagliari.