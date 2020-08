Inter, Biasin: "Semifinale meritata. Bravi tutti, soprattutto Barella e Lukaku"

Intervenuto attraverso le colonne di Tuttomercatoweb Fabrizio Biasin ha voluto commentare la vittoria di ieri dell'Inter contro il Bayer Leverkusen. Il giornalista non si sottrae ed elogia tutta la squadra, in particolare Nicolò Barella (quest'ultimo autore del primo gol nerazzurro) e Romelu Lukaku. In seguito spazio anche al rapporto tra Conte ed Eriksen.



Ecco quanto affermato da Biasin nell'editoriale del giorno dopo il match di Europa League: "L'Inter conquista la sua semifinale di Europa League: ci riesce con la voglia, con i denti, con merito assoluto. E sono bravi tutti, ma soprattutto Barella.



E soprattutto Lukaku che rende merito a Barella. E soprattutto Eriksen. E allora sì, Conte e Eriksen sono come quei due che all'inizio non hanno troppa voglia di venirsi incontro ma poi imparano a conoscersi e diventano migliori amici. Il primo è troppo preparato per non saperlo, il secondo è troppo forte per non convincerlo".