Inter, Biasin: “Quello che ha fatto Conte è sbagliato ma è una bella notizia”

All’indomani del deludente pareggio contro l’Udinese, il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato l’episodio dell’espulsione di Antonio Conte nei minuti finali del match dopo il botta e risposta con l’arbitro Maresca e la conseguente lite nel tunnel verso gli spogliatoi che potrebbe costare al tecnico salentino una lunga squalifica.

La discussione sarebbe continuata anche a fine partita, nel tunnel che porta agli spogliatoi della Dacia Arena, dove i due si sarebbero di nuovo incrociati. Nel confronto sarebbero volate parole pesanti e sarebbero addirittura arrivati vicini al contatto fisico. Ecco di seguito riportato il commento di Biasin sul proprio profilo Twitter:

“Quello che ha fatto Conte è ovviamente sbagliato, ma è esattamente quello che gli mancava: incazzarsi come una bestia non per difendere se stesso, ma per difendere l’Inter. Gli costerà una giusta squalifica (e, ripetiamo, non si fa), ma paradossalmente è una bella notizia”.