Inter, Biasin: “Eriksen migliore in campo, rinunciare a lui puro masochismo”

All’indomani del pareggio contro lo Shakhtar Donetsk, che è costato l’eliminazione della Champions League, Fabrizio Biasin ha commentato sul suo profilo Facebook la prestazione di Christian Eriksen e la sua ennesima esclusione dall’undici titolare:

“Vi faccio una domanda: chi è stato secondo voi il miglior giocatore dell’Inter in campo ieri?Vi dico la mia: Eriksen. Dopo aver giocato 120 secondi contro il Bologna (partita già finita) è entrato a dieci minuti dalla fine di Inter-Shakhtar e si è sbattuto, ci ha provato, ha tirato un paio di volte e ha battuto una manciata di calci d’angolo come Dio comanda.

"Ha fatto quello che ha potuto, insomma. "Ha semplicemente fatto il suo dovere”, dirà qualcuno. È assolutamente vero, ma chi è stato in uno spogliatoio – anche solo in terza categoria -, sa che 9 calciatori su 10 in una situazione come la sua in genere finiscono col fare una delle seguenti due cose:1) Si rifiutano di entrare. 2) Entrano e giochicchiano.

"Lui no, in dieci minuti ha fatto capire a tutti che lasciarlo fuori in una partita decisiva è stato un clamoroso errore. Per questo Conte avrebbe dovuto dire “ok, per una volta ho sbagliato io”. Per questo pensare di rinunciare a Eriksen a gennaio sarebbe un atto di puro masochismo".