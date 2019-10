Inter, Biasin boccia un obiettivo di mercato in attacco

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabrizio Biasin ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Le sue parole:



“Se vai vanti in tutte le competizioni ti serve un rinforzo davanti, ma senza farsi prendere dalla fretta. Sarà un innesto solo di un certo tipo, non una toppa, ma un nome spendibile anche in futuro. In quest’ottica, secondo me, l’opzione Ibra ha poco senso. Grande classe, ma non è acquisto che ha in testa l’Inter che vuole un giocatore anche per il futuro. Lautaro non era contento della situazione dello scorso anno, ora sta dimostrando grandissima personalità.



Conte ha voluto Lukaku, è stata la sua prima richiesta. Per lui è importantissimo, ora è al 50%. Brozovic pezzo unico dentro l’Inter, se cala lui ne risente tutta la squadra. Gli è successo raramente negli ultimi due anni, ha avuto un cambiamento clamoroso rispetto al giocatore di due anni fa e Conte fa bene a spronarlo”.