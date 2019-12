Inter, Biasin a tutto tondo sul mercato e sulla squadra

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero ed editorialista, dice la sua attraverso il suo ultimo editoriale per Tuttomercatoweb. Dalla squadra fino a passare per il mercato, il famoso cronista si esprime sui temi scottanti riguardanti l'Inter.



Biasin prende le difese di Romelu Lukaku: il belga non è affatto scarso e ingeneroso e lo considera come un acquisto voluto fortemente da Conte. Sbagliato anche fare paragoni con Icardi, dato che i due centravanti sono diversi tra loro.



Spazio anche all'Europa League: i nerazzurri devono affrontare la competizione col massimo impegno e non prendendola poco sul serio. Puntare sul campionato, a detta del giornalista, è molto pericoloso. In seguito si sbilancia sul mercato, con Vidal e Alonso i profili più accreditati.