Inter, Biasin a tutto tondo su Conte e sul mercato nerazzurro

Fabrizio Biasin, famoso giornalista del quotidiano Libero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato targato Inter a Radio Sportiva. Tanti i temi in questione: da Chiesa ad Eriksen, fino a passare alle ultime dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte.



Il cronista non è affatto sorpreso delle lamentele dell'allenatore salentino, dichiarando inoltre che rimarrebbe sorpreso qualora quest'ultimo iniziasse a fare silenzio su determinate questioni riguardanti la società targata Suning.



Su Eriksen (recentemente accostato ai nerazzurri) invece sostiene che il centrocampista si starebbe accordando con qualche club ma in vista della prossima sessione estiva di trasferimenti. Discorso diverso per Chiesa, dove secondo Biasin la pista è sempre calda ma la Juventus sarebbe ancora in vantaggio.