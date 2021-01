Inter, Berti: “Voglio Dzeko ma senza scambio. Eriksen? Diamogli fiducia”

L’ex centrocampista Nicola Berti ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, commentando il possibile scambio Dzeko-Sanchez. L’ex Inter ha inoltre parlato della situazione Eriksen e del paragone tra lui e Barella:

“Edin mi piace tantissimo, da morire: nonostante l’età, rimane uno degli attaccanti più forti in circolazione. Lo porterei a Milano subito: che coppia formerebbe con Lukaku? Grandi e grossi entrambi, tecnici e killer davanti alla porta. Sarebbero devastanti". Ma Sanchez è tanta roba, non farei mai lo scambio. Lui resta qui e andiamo a prendere Dzeko, così avremmo un attacco completo con quattro giocatori top".

Lautaro non rischierebbe il posto?

"L’Inter è l’Inter, un grande club che deve avere in rosa certi giocatori. E non dimentico gli infortuni, un aspetto anche decisivo: tocco ferro, ma se si facesse male Romelu? In tal caso avremmo Sanchez, Lautaro e Dzeko. Beh, dice poco? Poi toccherebbe a Conte gestirli al meglio, magari anche cambiando modulo. Sono soddisfatto del lavoro di Conte e per me il suo passato juventino non è mai stato un problema".

Chi è meglio tra Berti e Barella?

" Bella domanda, sa cosa le dico? Nicolò ha più tecnica, io ero più devastante. In ogni caso, sono felicissimo di vederlo a questi livelli: ho puntato su di lui fin dal primo giorno. E mi piace molto anche Sensi. Eriksen? Quanto c… mi ha fatto godere nel derby! Questo, prima di tutto. Poi possiamo parlare del resto, per esempio della continuità: la posizione in campo viene dopo, prima servirebbe concedergli 5-6 partite di fila. Diamogli fiducia, il ragazzo ha qualità".