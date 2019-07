Inter, Berti commenta l'approdo di Conte ed esalta Barella

Intervistato in esclusiva da "PassionedelCalcio.it", Nicola Berti, vero e proprio simbolo della storia nerazzurra, analizza l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra.

Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "L'arrivo di Conte come quello di Trapattoni? Sì. I contatti tra i due ci sono. Entrambi hanno un passato alla Juve e sono vincenti. Antonio si è “spurgato” allenando la Nazionale e il Chelsea. Vediamo già i primi risultati dalle amichevoli. La preparazione è stata dura. I giocatori aggrediscono lo spazio, sono propositivi. Ci voleva un cambiamento, un po’ di pulizia finalmente. Mancano solo le punte e poi si parte alla grande".

Prosegue: "Barella mi piace davvero. Vorrei anche Chiesa. Andrà via dalla Fiorentina. Dovrebbe venire all’Inter perché, con Conte in panchina, è la squadra fatta apposta per lui. La prossima stagione? Il Napoli può far bene perché ha tenuto tutti i pezzi più pregiati. Se noi prendiamo un paio di punte siamo al livello della Juve. Finalmente ci sarà un campionato più avvincente".