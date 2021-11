Inter, Bergomi e il Napoli: le parole che fanno arrabbiare gli interisti

Inter: Beppe Bergomi ha parlato della partita contro il Napoli.

L’ex capitano nerazzurro, infatti, intercettato da parte del quotidiano napoletano Il Mattino, ha voluto parlato dello scontro diretto tra l’Inter e il Napoli che andrà in scena a San Siro alle ore 18 di domenica. Una partita molto importante, soprattutto per l’Inter, a modo di vedere di Bergomi, che è andata in difficoltà, quest’anno, negli scontri diretti, in cui non ha mai vinto, e ha una sorta di ultima spiaggia per poter sperare di rientrare nella lotta scudetto.

Non solo, ma lo stesso Bergomi ha inquadrato Victor Osimhen come arma letale del Napoli e giocatore che potrà ricoprire per i partenopei lo stesso ruolo ricoperto da Romelu Lukaku, l’anno scorso, all’Inter. L’attaccante nigeriano è vero che in partite come contro la Juventus e la Roma è andato in difficoltà, ma è anche vero che non troverà nella sua strada un giocatore come Stefan de Vrij, infortunatosi in nazionale e che salterà la sfida. Per Bergomi, infatti, proprio lui con le sue sgasate, può mettere in difficoltà una difesa lenta come quella nerazzurra a cui mancherà uno dei suoi principali interpreti.

Vedremo se le previsioni di Bergomi saranno esatte, di sicuro l’Inter non parte con il favore del pronostico. Tanti sono i sette punti di differenza, conditi anche dal fatto di non aver mai vinto quest’anno nemmeno uno scontro diretto e di aver ottenuto solo tre punti con tre pareggi contro Atalanta, Juventus e Milan. Oltre a questo, gli acciacchi e gli infortuni non rendono di certo più semplice il compito di Simone Inzaghi.