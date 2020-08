Inter, Berbatov avverte lo United:”Lukaku vuole vendicarsi”

L’Inter è senza dubbio uno dei club favoriti per la vittoria dell’Europa League. Se i nerazzurri dovessero riuscire a vincere la semifinale di lunedì contro lo Shakthar, potrebbero incontrare in finale il Manchester United, club con cui ha fatto diversi affari di mercato nell'ultima stagione.

Dimitar Berbatov, ex bomber dei Red Devils, ha ipotizzato ai microfoni di Betfair una possibile finale tra i due club, soffermandosi sul grande ex Romelu Lukaku: "È una preoccupazione per me, ha segnato 23 gol in campionato con l'Inter in questa stagione, il che è un grande risultato. Ho sempre detto che mi piaceva come giocatore, che se avesse avuto possibilità avrebbe segnato gol anche allo United. È molto veloce e molto forte, e il suo gol di lunedì è stato spettacolare. È il pericolo principale per chi gioca contro i nerazzurri.

“L'Inter ha anche Alexis Sanchez e Ashley Young, che conoscono molto bene lo United. Se giocheranno con lo United in finale, questi giocatori vorranno vendicarsi, per dimostrare allo United che hanno sbagliato a lasciarli andare. Lukaku vorrebbe avere la possibilità di fare qualche gol contro la squadra che lo ha lasciato andare. Lukaku ha subito molte critiche a Manchester, e ha fatto bene ad andarsene. Guardatelo adesso, è stato fantastico per l'Inter".