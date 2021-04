Inter, Beppe Papadopulo ospite de I Gemelli and Saba

Giuseppe Papadopulo, ex caccia ed allenatore di calcio, sarà il prossimo ospite de I Gemelli and Saba, talk skow de La Voce Nerazzurra. Come sempre alla conduzione il direttore editoriale di Inter Dipendenza, Raffaele Garinella, il giornalista e scrittore Mario Spolverini e l'agente Fifa Sabatino Durante. Papadopulo è un tecnico preparato e vincente. Mister Promozione ha condotto in serie B squadra come l'Acireale - poi salvato dopo spareggio contro il Pisa - e Fidelis Andria. Quella squadra biancazzurra è ancora oggi ricordata nella città pugliese come la più forte di sempre. In Lega Pro Papadopulo ha allenato - tra le altre - Monopoli, Avellino, Livorno e Perugia.



A Siena - in serie B - è stato artefice di un biennio memorabile. Salvezza al primo anno con una rimonta figlia di ben 30 punti nelle ultime 13 gare di campionato, e promozione in massima serie durante la stagione successiva (2002/03). Sempre in bianconero ha conquistato una brillante salvezza in serie A al termine della stagione 2003/04. Nella stagione 2004-2005 ha allenato la Lazio, chiamato da Claudio Lotito per sostituire a metà stagione Mimmo Caso. Conduce le aquile capitoline al tredicesimo posto, ottenendo l'accesso in Coppa Intertoto. Memorabile la vittoria del derby del 6 gennaio 2005 contro la Roma per 3-1. Nel 2006 subentra a Gigi Delneri sulla panchina del Palermo.

I rosanero raggiungono - sotto la sua guida - il prestigioso traguardo degli ottavi di finale della Coppa UEFA. Nel dicembre 2006 arriva a Lecce - Serie B - chiamato a sostituire Zdeněk Zeman, esonerato dopo 18 giornate di campionato. Conquista il nono posto e, nella stagione successiva (2007-2008) guida i giallorossi in serie A dopo il successo nei playoff contro l'Albinoleffe. Prima dell'ultima esperienza sulla panchina granata del Torino conquista l'ennesima straordinaria salvezza con il Bologna dopo aver sostituito Sinisa Mihajlovic.