di Redazione, pubblicato il: 27/10/2023

(Inter) Beppe Bergomi ai microfoni di Sky è tornato a parlare della vicenda estiva conclusa con l’arrivo di Lukaku alla Roma. L’ex capitano conferma che dopo i primi contatti con Milan e Juventus il belga cercò un riavvicinamento all’Inter.

“Io personalmente so già cosa è successo all’interno della società dell’Inter. So anche che c’è stato un tentativo da parte del belga di riallacciare i rapporti, ma ormai era troppo tardi per tornare indietro e lo spogliatoio non l’ha accettato”.