Inter, Benoit Cauet sicuro: "Lautaro? Non lo cederei. Cavani non basta"

Intervenuto sulle frequenza di TMW Radio Benoit Cauet si è espresso sull'argomento caldo del calciomercato: l'interesse del Barcellona per Lautaro Martinez. Il francese non ha dubbi affermando che "El Toro" è un attaccante di livello con un futuro radioso. Dichiarazioni anche su Edinson Cavani, quest'ultimo finito di recente nel mirino dell'Inter come possibile innesto del reparto offensivo.



Ecco quanto affermato dall'ex calciatore nerazzurro: "Parliamo di un top player, ma è una cosa completamente opposta a Lautaro Martinez: l’argentino è giovane, sta esplodendo e a livello mondiale è visto come un top player del domani, tutti lo vogliono perché ha un futuro da campione assoluto, stile Suarez. Cavani a Parigi è considerato come un Dio vivente, si alzano quando entra in campo. Ha passato una stagione difficile, con problemi fisici, ma è straordinario e, per spirito, volontà ed esperienza, può portare tanto alla squadra.



Io personalmente Lautaro non lo venderei mai, per me vale molto di più della clausola, un giocatore così sul mercato non esiste. Un Cavani non basta perché è da anni che non vedo un profilo simile a Lautaro. Non vedo perché l’Inter che si sta costruendo come una delle squadre migliori del domani nel mondo dovrebbe rinunciare a lui, per me la clausola da 110 milioni è bassa”