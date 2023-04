Inter-Benfica, le formazioni ufficiali: Dzeko titolare

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 19/04/2023

Inter-Benfica, tutto pronto al San Siro per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si parte dallo 0-2 nerazzurro dell’andata, in palio la qualificazione alle semifinali contro il Milan.

Sono state rese note le formazioni ufficiali dei due club. Inzaghi con il solito 3-5-2 con Dzeko al fianco di Lautaro Martinez in attacco. Sulle corsie laterali Dumfries con Dimarco. In mezzo al campo tocca ancora a Brozovic con Calhanoglu in panchina, ai suoi lati Barella e Mkhitaryan. Davanti ad Onana ci saranno Darmian, Acerbi e Bastoni. Schimdt con il solito 4-2-3-1 con Aursnes, Rafa Silva e l’ex Joao Mario alle spalle di Ramos. In mediana Chiquinho e Florentino. Tra i pali Vlachodimos con Silva e il ritorno di Otamendi al centro della difesa. Sulle fasce Grimaldo e Gilberto.

Inter-Benfica, le scelte degli allenatori

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; João Mário, Rafa Silva, Aursnes; Gonçalo Ramos. Allenatore: Schmidt