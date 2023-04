Inter-Benfica 3-3, Inzaghi parla del match e si toglie anche qualche sassolino

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/04/2023

Inter-Benfica, Simone Inzaghi parla della partita. Una prestazione maiuscola della squadra nerazzurra che porta la squadra alla semifinale in cui ci sarà il Milan. Simone Inzaghi si presenta ai microfoni di Amazon Prime Video, per parlare della partita, ma anche per togliersi qualche sassolino. Ecco le sue parole.

Sulla partita e le critiche: “C’è grande felicità. Nel doppio confronto abbiamo meritato, abbiamo fatto una grande prestazione e adesso ci giocheremo una grande semifinale che era una sogno. Se adesso posso respirare? No, abbiamo fatto una buona partita, abbiamo passato un girone complicato. Le critiche? So da dove vengono, c’è chi parla bene e chi male. Sono da tanto di questo mondo e so tutto”.

Sui due gol finali presi: “Li ho rivisti. Sul secondo è stato bravo il loro attaccante. Sul terzo i giocatori mi hanno detto che hanno sentito un fischio ed erano convinti che la partita fosse finita. Ma abbiamo giocato bene, abbia accelerato e i cambi ci hanno aiutato e ci godiamo il risultato”.

Sulla gestione degli attaccanti: “L’obiettivo è quello di averli tutti e quattro a disposizione. A parte l’ultimo mese, non li ho mai avuti. Ho bisogno di tutti e tutti mi stanno dando una grandissima mano”.