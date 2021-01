Inter-Benevento probabili formazioni: niente turnover, Eriksen titolare?

Archiviata la vittoria nel derby di Coppa Italia contro il Milan, gli uomini di Antonio Conte sono al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato contro il Benevento. Sfida da non sottovalutare con il club campano, a caccia di punti per la salvezza.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, Antonio Conte dovrebbe affidarsi al solito undici nonostante i numerosi impegni ravvicinati in programma nei prossimi giorni. Confermato il solito 3-5-2 con Handanovic in porta e il terzetto composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa. A destra ci sarà Hakimi, con Young sulla corsia opposta. In mezzo al campo dovrebbero partire da titolare Brozovic con Barella e Vidal ai suoi lati. Ancora panchina per Eriksen, autore del gol decisivo nel derby di martedì. In attacco, confermata la coppia Lukaku-Lautaro Martinez.

Inzaghi dovrebbe affidarsi al 4-3-2-1 con Montipò in porta, Glik e Tuia al centro della difesa e Improta e Barba sulle fasce. In mezzo al campo Hetemaj, Ionita e Tello. In avanti Caprari e Viola a supporto dell'unica punta Lapadula.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, DeVrij; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Ionita, Tello; Caprari, Viola; Lapadula.