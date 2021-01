Inter-Benevento, Marotta:" Lukaku non aggressivo, rinnovi più avanti"

Prima della partita contro il Benevento, il CEO dell'area sport dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Dazn di tanti argomenti che hanno visto coinvolta l'Inter in questa settimana.

Su Ibra vs Lukaku:" Le immagini sono sotto gli occhi di tutti e conoscendo benissimo Lukaku, non è un ragazzo aggressivo. Allo stesso tempo non è stato un bello spettacolo e noi dirigenti dobbiamo educare i nostri tesserati a non avere anche questa violenza verbale".

Sulla trattativa Dzeko:" Gli agenti sono stati un po' troppo audaci a portare avanti una trattativa che si è chiusa prima ancora di aprirsi. Poi, come ha detto Conte, se ci fosse un calciatore che avesse voglia di andare via, sarebbe accontentato. Ma non c'è nessuno di questi casi. La proprietà ci ha dato delle linee guida".

Su Eriksen:" Quando si è in un grande club non ci sono titolari e non, ci sono giocatori che, anche se giocano meno, possono avere un ruolo importante come Eriksen".

Sul contratto di Lautaro:" L'aspetto dei contratti dei calciatori dipende dalle questioni societarie. Lo affronteremo più avanti, contando su ottimi professionisti e loro possono contare su una società molto seria".