Inter-Benevento, la probabile dei nerazzurri: Conte prepara diverse novità

E' già tempo di tornare in campo per l'Inter, che domani affronterà il Benevento in quel di San Siro. Una partita, quella contro la compagine campana, da non sottovalutare, in quanto la squadra guidata da Pippo Inzaghi si è guadagna il titolo di "rivelazione del campionato", e vorrà stupire anche alla Scala del calcio.

Per quanto riguarda le scelte di campo, Antonio Conte sembra intenzionato a fare un po' di turnover in vista della sfida di martedì contro la Juventus in Coppa Italia. In difesa rientra Ranocchia, che prenderà il posto dell'onnipresente De Vrij. Sulle fasce ci sarà Hakimi (che salterà il match contro i bianconeri per diffida) sulla destra, mentre sulla sinistra Perisic sembra in vantaggio su Young.

A centrocampo dovrebbe rivedersi Gagliardini, che prenderà il posto di Vidal. Dovrebbe rifiatare anche Brozovic, con Eriksen in rampa di lancio per il posto in cabina di regia. Nessuna novità infine in attacco: Lukaku, anch'egli diffidato contro la Juventus in Coppa, farà coppia con Lautaro Martinez.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, De Vrij; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lautaro, Lukaku.