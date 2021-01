Inter-Benevento, i convocati di Inzaghi: assente un neo-acquisto

Domani sera alle 20.45, andrà in scena a S.Siro la sfida valida per la prima giornata di ritorno, tra Inter e Benevento. All'andata, i nerazzurri, riuscirono ad infliggere un pesante 5-2 in casa della formazione campana, ma adesso, i ragazzi di Inzaghi, hanno assimilato bene la categoria e possono essere considerati una delle sorprese del campionato.

Il tecnico delle streghe, Filippo Inzaghi, intanto, ha stilato la lista dei convocati in cui non risulta il neo-acquisto Adolfo Gaich:

Portieri - Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori.



Difensori - Caldirola, Glik, Depaoli, Barba, Foulon, Pastina.



Centrocampisti - Viola, Dabo, Tello, Hetemaj, R. Insigne, Basit, Masella, Improta, Ionita, Schiattarella, .



Attaccanti - Iago Falque, Di Serio, Caprari, Lapadula.