Inter Benevento formazioni ufficiali, Conte applica un cospicuo turnover

Archiviato il passaggio alla Semifinale di Coppa Italia conquistato contro il Milan grazie alla punizione di Christian Eriksen al minuto 98, gli uomini di Antonio Conte sono pronti ad ospitare a San Siro il Benevento di Filippo Inzaghi.

Per farlo, in virtù anche della sfida di andata di Coppa Italia contro la Juventus in programma martedì, il tecnico salentino ha deciso di mandare in campo dal 1' questa formazione:

INTER (3-5-2) Handanovic, Skriniar, Ranocchia, Bastoni, Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic, Lautaro, Lukaku.

A questo schieramento, il tecnico dei giallorossi campani Inzaghi risponde con:

BENEVENTO (4-3-2-1) Montipò, Depaoli, Glik, Caldirola, Barba, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta, Caprari, Ladapula.