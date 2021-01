Inter-Benevento, designato l’arbitro del match di sabato sera

Sabato sera alle 20:45 andrà in scena allo Stadio San Siro il match Inter-Benevento, valido per la ventesima giornata di Serie A. I nerazzurri vengono dal deludente pareggio contro l’Udinese e la vittoria in Coppa Italia contro il Milan, mentre il club campano è reduce dal pareggio contro il Torino.

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato ed ha affidato a Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli la direzione del match tra Inter e Benevento. Il direttore di gara sarà assistito da Rasporrini e Longo, con Gariglio quarto uomo. Al Var ci sarà Calvarese con Galetto come assistente.

In questa stagione Pasqua ha diretto i nerazzurri in una sola occasione: lo scorso 13 dicembre 2020, nel successo per 3-1 contro il Cagliari firmato dai gol di Barella, D'Ambrosio e Lukaku.