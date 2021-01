Inter Benevento, Conte ne cambia quattro: la probabile formazione

L'Inter torna protagonista in serie A. Questa sera a 'San Siro' arriva il Benevento di Inzaghi. Per il primo match del girone di ritorno, Conte si prepara ad un ampio turnover, in vista dell'impegno contro la Juventus in coppa Italia di martedì prossimo.

Pronti quattro cambi rispetto all'undici titolare visto nelle ultime partite in campionato. Questa la probabile formazione (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lukaku,Lautaro.