Inter, ben quattro nerazzurri presenti nella top 11 del girone di andata

Il portale Opta ha stillato la top 11 ideale del girone d'andata della Serie A. La formazione è stata elaborata grazie a un indice statistico che tiene conto di tutti i parametri individuali e di squadra di ogni giocatore. L'Inter è la squadra più rappresentata con ben quattro elementi: Milan Skriniar, Stefan De Vrij, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku.

In porta è stato inserito Marco Silvestri del Verona, uno dei principali protagonisti dell’ottima stagione degli scaligeri. Al centro della difesa i due nerazzurri con Danilo della Juventus e Theo Hernandez sulle fasce.

In mediana premiato Brozovic, autore finora di 6 assist vincenti, con ai suoi lati De Paul dell’Udinese e Franck Kessié del Milan. Tridente d’attacco composto da Muriel, Ronaldo e Lukaku. Il centravanti nerazzurro è il giocatore con la miglior percentuale di tiri nello specchio ed ha realizzato finora in questo campionato ben 12 reti in 18 presenze.