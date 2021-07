Inter, Bellerin non si sblocca: individuata un’alternativa low cost

Continua la trattativa tra Inter e Arsenal per l’acquisto di Hector Bellerin, considerato al momento il sostituto ideale di Achraf Hakimi L’esterno starebbe spingendo per il suo trasferimento in nerazzurro ma ci sarebbe ancora distanza tra i due club per la formula dell’operazione. L’Inter avrebbe intenzione di prenderlo in prestito con diritto di riscatto mentre l’Arsenal vorrebbe avere la certezza di incassare e per questo motivo sarebbe disposta a cederlo soltanto con l’obbligo di riscatto.

L’Inter nel frattempo si starebbe guardando intorno per non farsi trovare impreparata nel caso in cui l’acquisto di Hector Bellerin dovesse sfumare. Tra i tanti profili seguiti da Beppe Marotta e Piero Ausilio, riporta Tuttosport, ci sarebbe anche quello di Jens Stryger Larsen, esterno destro in forza all’Udinese che si è messo in mostra nell'ultimo Europeo con la maglia della Danimarca.

L’esterno danese è in scadenza di contratto nel giugno del 2022 e il club friulano potrebbe lasciarlo partire per almeno 5 milioni di euro, cifra abbordabile per l’Inter e molto inferiore rispetto a quella richiesta da altri giocatori nel mirino interista. Il classe ‘91, inoltre, potrebbe accontentarsi di un ingaggio da un milione di euro a stagione. Al momento, sarebbe considerato una semplice alternativa low-cost per i nerazzurri, ma attenzione all'interesse del Galatasaray che sarebbe pronto ad acquistarlo.