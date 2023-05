Inter, Bellanova mette in guardia i suoi: le parole prima del Sassuolo. E sul derby…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/05/2023

Inter, Bellanova parla prima della partita. Schierato da titolare a sorpresa da Simone Inzaghi, in vista della partita di questa sera contro il Sassuolo, l’esterno nerazzurro Raoul Bellanova ha la grande opportunità di mettersi in mostra contro un avversario, come la squadra emiliana, che per i nerazzurri rappresenta una vera e propria bestia nera vista l’unica vittoria nella ultime sette partite a San Siro. Proprio della difficoltà della partita, Bellanova, ha parlato ai microfoni di Inter Tv.

Ecco le parole di Bellanova: “Veniamo da una serata incredibile, ma l’abbiamo archiviata il prima possibile perché stasera abbiamo bisogno dei tre punti, visto che ogni passo falso lo paghi. Il Sassuolo ha sempre fatto benissimo a San Siro, ha giocatori di talento soprattutto in attacco. Dobbiamo cercare di fargli male. Stiamo ruotando tanto, ma i risultati sono sempre positivi. Ognuno dà il suo contributo e cercheremo di fare lo stesso stasera”.